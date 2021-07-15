В сухую и жаркую погоду пожары не редкость. Вчера во Владимирской области сгорело два частных дома.

В сухую и жаркую погоду пожары не редкость. Вчера во Владимирской области сгорело два частных дома.14 июля в 9.35 утра в Главное управление МЧС России поступило сообщение о пожаре в частном жилом доме по адресу: г. Судогда,ул. Буденова, д.60. На место незамедлительно выехали пожарно-спасательные подразделения.На момент прибытия подразделений горел дом и кровля гаража. Пожарные оперативно ликвидировали пожар на площади 90 квадратных метров. Погибших и пострадавших нет.А вечером произошел пожар в деревне Ратьково Киржачского района.Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Владимирской области, звонок поступил в 8 вечера, пожарная бригада тотчас выехала. Однако к моменту их прибытия дом уже полыхал весь.Пожарные оперативно ликвидировали пожар на площади 60 квадратных метров, никто не пострадал. К ликвидации пожара привлекались 3 единицы техники, 10 человек личного состава.Дознаватели МЧС России устанавливают причину произошедшего.