15 июля, в четверг, ожидается переменная облачность, ночью преимущественно без осадков. Днём местами небольшой дождь, в отдельных районах гроза.

15 июля, в четверг, ожидается переменная облачность, ночью преимущественно без осадков. Днём местами небольшой дождь, в отдельных районах гроза.Ветер ночью северо-западный, 2 – 7 метров в секунду, днём – северный, 5 — 10 метров в секунду, при грозе местами порывы 12 – 17 метров в секунду.Температура воздуха ночью +14 - +19 °C, днём +27 - +32 °C.Фото: Юлия Селиверстова, vk.com/vladimirbook