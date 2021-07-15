Сумма выплат превысила 17 млн рублей.

Во Владимирской области за рождение второго и последующих детей 2471 семья получила 17,7 млн рублей. Региональные выплаты переведены за первые полгода.Вне зависимости от доходов родителей им полагается:– на второго ребёнка – 4893 рублей;– на третьего – 9781;– на двойню – 16296;– на тройню – 119018.Для назначения пособия в соцзащиту необходимо подать заявление, предъявить паспорт, свидетельство о рождении детей и документы о проживании на территории региона.Право на меру поддержки сохраняется в течение шести месяцев со дня рождения ребёнка.Подробную информацию социальных выплатах можно получить на профильного департамента в разделе «Выплаты и льготы».