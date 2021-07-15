Власти решили “разделить” бизнес, чтобы снизить градус недовольства из-за введенных ограничительных мер. Именно так можно расценить вчерашний жест областной администрации. После

Власти решили “разделить” бизнес, чтобы снизить градус недовольства из-за введенных ограничительных мер. Именно так можно расценить вчерашний жест областной администрации. После того, как губернатор запретил предприятиям общепита, фитнес-центрам и салонам красоты оказывать услуги гражданам без QR-кодов или отрицательных ПЦР-тестов, он ополчил против себя большую часть владимирских предпринимателей. Последние организовались и выступили единым фронтом за отмену