Учёные Nasa записали Звуки Космоса при помощи космических аппаратов Вояджер-1 и 2. Звуки записаны при прохождении в магнитных полях планет Солнечной системы. Вот так звучит космическое пространство. Уникальные звуки.
<a href="https://33live.ru/novosti/15-07-2021-apparat-voyadzher-zapisal-zvuki-kosmosa.html" target="_blank">Аппарат Вояджер записал звуки космоса</a> - Учёные Nasa записали Звуки Космоса при помощи космических аппаратов Вояджер-1 и 2. Звуки записаны при прохождении в магнитных полях планет Солнечной системы. Вот так звучит космическое пространство. Уникальные звуки.
[url=https://33live.ru/novosti/15-07-2021-apparat-voyadzher-zapisal-zvuki-kosmosa.html]Аппарат Вояджер записал звуки космоса[/url] - Учёные Nasa записали Звуки Космоса при помощи космических аппаратов Вояджер-1 и 2. Звуки записаны при прохождении в магнитных полях планет Солнечной системы. Вот так звучит космическое пространство. Уникальные звуки.