Учёные Nasa записали Звуки Космоса при помощи космических аппаратов Вояджер-1 и 2. Звуки записаны при прохождении в магнитных полях планет Солнечной системы. Вот так звучит космическое пространство. Уникальные звуки.

Учёные Nasa записали "Звуки Космоса" при помощи космических аппаратов Вояджер-1 и 2. Звуки записаны при прохождении в магнитных полях планет Солнечной системы. Вот так звучит космическое пространство. Уникальные звуки.