В регионе проблемы с получением льготных лекарств после передачи полномочий их распределения на департамент здравоохранения. Почему Еремей Осовитный из Владимира и 3000 других детей не могут получить жизненно необходимые препараты уже несколько месяцев? Выяснила Анастасия Сахарова.

В регионе проблемы с получением льготных лекарств после передачи полномочий их распределения на департамент здравоохранения. Почему Еремей Осовитный из Владимира и 3000 других детей не могут получить жизненно необходимые препараты уже несколько месяцев? Выяснила Анастасия Сахарова.У Натальи четверо несовершеннолетних детей. Один из них - Еремей - с ДЦП. Мальчик не получает нужный препарат с конца мая. Проблем не было, рассказывает Наталья, когда обеспечением лекарств занималась поликлиника. Никаких задержек. Они начались, когда на себя эту обязанность взял департамент здравоохранения.Наталья Осовитная, мама Еремея:- Звоним в департамент по истечении 10 дней, которые также установлены законом, а нам говорят - мы про вас ничего не знаем, ничего не слышали. Ищите сами, кто в чем виноват. Ребенок может дать откат. То есть все, чего мы достигли, принимая препараты и занимаясь с ребенком, он может дать откат. И мы опять начнем все с начала, когда получим. И получим ли данный препарат.Проблемы с обеспечением лекарствами детей-льготников начались с конца прошлого года. Тогда департамент здравоохранения сослался на изменение механизма обеспечения препаратами и несвоевременное проведение торгов. В результате, многим родителям пришлось "выбивать" положенные лекарства через суд. Препараты недешевые и не каждому по карману. Это видео снято в конце мая.Тогда из сэкономленных бюджетных средств Законодательное собрание направило 400 миллионов рублей на закупку лекарств для льготников. На конец июня обеспечено около 80 процентов федеральных льготников, по региональным льготникам ситуация сложнее - более 3000 лекарств не получили, рассказывает председатель комитета по здравоохранению Законодательного собрания Сергей Бирюков. По его словам, из всех категорий льготников полностью обеспечены лекарствами только больные с орфанными заболеваниями. По остальным категориям обращения приходят ежедневно. Сейчас Законодательное собрание разрабатывает закон о бесплатном обеспечением лекарствами.- В том числе разрабатываются анонсированные изменения в закон о бесплатном юридическом обслуживании для того, чтобы жители, которые столкнулись с тем, что им приходится самим покупать лекарства, могли бы получить бесплатное юридическое сопровождение для защиты своих прав за счет средств областного бюджета.А вот от департамента здравоохранения ответа так и не последовало. Ждет его и мама Еремея. Он как раз в числе региональных льготников, кто остался с болезнью один на один.Анастасия Сахарова, Егор Герасимов. “Вести-Владимир”.