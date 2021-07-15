Комиссия Государственной Думы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств в дела России в пятницу, 16 июля, проведет выездное заседание в Министерстве иностранных дел. Парламентарии обсудят с руководством ведомства нестыковки в докладе Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) по делу блогера Алексея Навального.

Комиссия Государственной Думы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств в дела России в пятницу, 16 июля, проведет выездное заседание в Министерстве иностранных дел. Парламентарии обсудят с руководством ведомства нестыковки в докладе Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) по делу блогера Алексея Навального.В докладе сообщается об участии экспертов по запросу Германии в деле о якобы отравлении Навального до момента его госпитализации в России.Комиссия Госдумы обсудит с руководством МИДа вопросы, вытекающие из доклада ОЗХО. Там есть масса несостыковок, дающих основания для дальнейшего нового расследования, отметил Пискарев.К примеру, ранее было неизвестно о том, что еще 20 августа ОЗХО было дано поручение предоставить экспертов для проверки состояния здоровья Навального на предмет наличия в его организме боевых отравляющих веществ, сказал парламентарий.Это существенный повод вернуться к вопросу и разобраться в обстоятельствах произошедшего, считает депутат. Он выразил уверенность, что ситуация вокруг Навального была инспирирована.По словам Пискарева, парламентская комиссия будет просить коллег "включить вопросы обеспечения и полноценного и независимого расследования этих обстоятельств". Слова законодателя приводит "Дума ТВ".Ранее парламентарии расценили доклад ОЗХО как доказательство причастности Германии к антироссийской провокации.