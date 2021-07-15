За полгода профосмотры прошли 32 163 пожилых человека.

Во Владимирской области за полгода профосмотры прошли 32 163 пожилых человека. Под диспансерным наблюдением находятся 66 378 граждан, у которых выявлены различные заболевания.«Для проживающих в организациях соцобслуживания проводится вакцинация против пневмококковой инфекции. Привито 212 человек, что составляет 84,5% от плана на 2021 год», - пояснили в обладминистрации.Обеспечена работа 22 мобильных бригад, которые за шесть месяцев доставили 4 618 сельских жителей старше 65 лет на медицинские осмотры. На иммунизацию от коронавируса привезли 4 751 пожилого владимирца.В рамках системы долговременного ухода организованы 149 приёмных семей, в которых проживают 167 пожилых граждан и инвалидов, работают 258 соцработников, помогающих 274 гражданам.