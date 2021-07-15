Капитан I ранга ВМС США Гарри Табах назвал положение на Украине опасным, оценив ее взаимоотношения с союзниками.

Капитан I ранга ВМС США Гарри Табах назвал положение на Украине опасным, оценив ее взаимоотношения с союзниками.В Киеве прошла пресс-конференция отставного высокопоставленного офицера американского флота Гарри Табаха, который раннее представлял интересы НАТО в Российской Федерации. Капитан I ранга ВМС США весьма негативно оценил отношения Незалежной и ее союзников. Он заявил об опасном положении Украины. Об этом сообщает "ПолитНавигатор".Из довольно категоричного выступления Гарри Табаха стало очевидно, что западные страны лишь на словах поддерживают Украину. На деле они не спешат решать проблемы этой страны и портить отношения с Россией.Офицер запаса отметил, что президент Соединенных Штатов Джозеф Байден называл себя противником газопровода "Северный поток-2". Госсекретарь Энтони Блинкен неоднократно обещал украинцам поддержку в этом вопросе. Меж тем, США сняли санкции с этого проекта.Напомним, президент Украины Зеленский даже пожаловался американским журналистам на то, что Байден не предупредил его лично об отмене санкций. Якобы глава Незаложенной узнал об этой истории из СМИ. Впрочем, отношения с канцлером Германии Меркель у Зеленского тоже не сложились.Бывший представитель НАТО в РФ подчеркнул, что наиболее вероятной кандидатурой на должность канцлера ФРГ является политический соратник Ангелы Меркель – председатель партии ХДС Армин Лашет. Эксперт уверен, что он занимает пророссийскую позицию, поэтому Украине будет трудно на что-то рассчитывать."Украина сегодня в очень тяжелом и опасном положении – экономическом, военном, политическом, дипломатическом", – заключил капитан Табах.