Известная телеведущая, журналист и амбассадор Всемирного фонда дикой природы Елена Летучая вместе с партией Новые люди познакомили жителей Петропавловска-Камчатского с плоггингом. Это экологическая и спортивная акция, суть которой заключается в пробежках с одновременным сбором мусора. Сторонники политсилы со всей страны выступили в поддержку мероприятия и запустили всероссийский челлендж.

Известная телеведущая, журналист и амбассадор Всемирного фонда дикой природы Елена Летучая вместе с партией "Новые люди" познакомили жителей Петропавловска-Камчатского с плоггингом. Это экологическая и спортивная акция, суть которой заключается в пробежках с одновременным сбором мусора. Сторонники политсилы со всей страны выступили в поддержку мероприятия и запустили всероссийский челлендж.Летучая и "Новые люди" проводят экологические акции уже не первый раз. Вместе они побывали в Кировской области, обсуждали вопрос загрязнения воды в Калуге. На сей раз телеведущая и члены партии посетили столицу Камчатки.Журналист напомнила о туристической привлекательности Камчатки. Проблема в том, что посетители местных пляжей оставляют после себя большое количество мусора, включая пластик, который в природных условиях не разлагается, посетовала Летучая.Она указала на недостаточное внимание местных властей к проблеме: уборка проводится нерегулярно, мусорных контейнеров нет. Нужно привить местным жителям и туристам бережное отношение к природе, уверена теледива."Если не следовать простым правилам, то очень скоро Камчатка может потерять туристов. Ведь они хотят увидеть первозданную природу, аналогов которой не найти на нашей планете", — подчеркнула Летучая.Один из крупнейших пляжей Петропавловска-Камчатского – Халактырский. Именно здесь состоялся забег партии "Новые люди". Участники собрали несколько десятков килограммов отходов.Летучая назвала плоггинг идеальным способом привлечения внимания к проблеме и отличной мотивацией для поддержания своего края в чистоте. "Это не просто сбор мусора, а яркое, веселое спортивное мероприятие", – отметила амбассадор Всемирного фонда дикой природы.Она поблагодарила "Новых людей" и главу партии Алексея Нечаева за внимание к проблемам экологии."Партия активно реализует и поддерживает многие экологические проекты. Мы являемся единомышленниками", – сказала Летучая.