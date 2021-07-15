На проходящем в Москве всероссийском форуме Здоровье нации Горьковский автозавод и его эксклюзивный дистрибьютор группа компаний Современные транспортные технологии ( ГК СТТ) продемонстрировали новые модели медицинских автомобилей. Представленные модификации позволят оперативнее реагировать на возникающие вызовы, помогут сделать систему оказания медпомощи более гибкой и эффективной.

На проходящем в Москве всероссийском форуме "Здоровье нации" Горьковский автозавод и его эксклюзивный дистрибьютор группа компаний "Современные транспортные технологии" ( ГК "СТТ") продемонстрировали новые модели медицинских автомобилей. Представленные модификации позволят оперативнее реагировать на возникающие вызовы, помогут сделать систему оказания медпомощи более гибкой и эффективной.Созданные "Группой ГАЗ" модели предназначены для диагностики и лечения пациентов, организации экстренной медицинской помощи и плановой вакцинации населения. Новые модификации повысят как качество оказываемой медпомощи, так и уровень комфорта медицинского персонала.Одна из представленных на выставке модификаций – модульный автомобиль скорой помощи класса С. Он открывает возможности для гибкой планировки работы медицинской бригады в зависимости от стоящих задач.Автомобиль оснащен медицинским модулем, который установлен на базовое шассе автомобиля ГАЗ, причем модуль составляет 90% стоимости всего автомобиля, рассказал в беседе с корреспондентом "Дни.ру" директор по корпоративным продажам ГК "СТТ" Максим Головнов.В зависимости от ситуации на одно шасси могут устанавливаться разные модули. При необходимости автомобиль можно перепрофилировать за четыре часа."Может осуществлять обмен модулями: сегодня по плану работа по диспансеризации, завтра – по вакцинации. Для каждой потребности модули можно менять местами", – отметил Головнов."Например, в разгар пандемии, когда необходимо провести выездную диспансеризацию в сельской местности, устанавливается модуль для первого типа диспансеризации. После завершения этой задачи на шасси можно установить модуль для бригад общего профиля и использовать автомобиль как машину неотложной помощи по городу", – объяснил Головнов.Продвижением и популяризацией такого вида транспорта автомобилестроительный холдинг "Группа ГАЗ" и ГК "СТТ" занимаются уже несколько лет. Такой подходит в перспективе 10 лет позволяет существенно сократить затраты на медицинский автопарк, подчеркнул Головнов.Он напомнил, что объективно приемлемый срок службы автомобиля скорой медпомощи не должен превышать пяти лет – после этого транспортное средство подлежит замене. Представитель ГК "СТТ" уверен: намного эффективнее заменить только базовую часть автомобиля – шасси. Вместо закупок множества автомобилей можно приобрести несколько модулей."Изготовленные из антивандальных материалов модули позволяют выдержать несколько жизненных сроков шасси – один и тот же модуль можно переустанавливать на разные шасси минимум два-три раза, – пояснил Головнов. – Потратив больше средств в процессе закупки, в последующем можно существенно сэкономить".По его словам, такой подход можно масштабировать для использования на более громоздких автомобилях, включая автобусы. "У нас есть медицинский госпиталь, который позволяет в случае, к примеру, острой инфекционной вспышки, оперативно выехать на место, развернуть его и в течение суток приступить к работе с населением", – отметил представитель дистрибьютора "Группы ГАЗ"."Модульный" подход открывает возможности для взаимопомощи между медицинскими организациями. Например, тот или иной модуль может быть в настоящий момент не востребован на одной станции скорой помощи, но очень нужен на другой.Еще одна перспективная разработка "Группы ГАЗ" представляет собой медицинский автомобиль с прицепным мобильным кабинетом. Его легко можно модифицировать под те или иные потребности: установить гинекологическое кресло легко заменить на стоматологическое. При желании кабинет можно оснастить цифровым маммографом и проводить исследования на выявление онкологических заболеваний."Мы понимаем, что требуется кабинет первичной консультации, чтобы провести с пациентом профилактическую работу, нужен кабинет непосредственно для оказания медпомощи, скрининга организма", – сказал Головнов.Также "Группа ГАЗ" и ГК "СТТ" представили автомобиль скорой медицинской помощи класса B с увеличенной длиной салона, автомобиль скорой медпомощи нового поколения с трансформируемым салоном и более удобной компоновкой для транспортировки больных на большие расстояния.Представленные модели – результат многолетнего сотрудничества "Группы ГАЗ" и ГК "СТТ" с Лигой здоровья нации и медицинским сообществом, участия представителей обеих компаний в выездных мероприятиях, диспансеризации, профилактической работе, скрининге населения."Мы получаем от профессионального сообщества обратную связь, пытаемся нащупать верный путь и создать удобные и комфортные автомобили для медиков, – отметил Головнов. – Надеюсь, такой подход и обмен опытом сможет быть полезен и нам, и медицинскому сообществу".Совместную работу и позицию руководства "Группы ГАЗ" и ГК "СТТ" Головнов назвал социально ориентированной. "Мы понимаем, что наши семьи живут в том же самом мире, что другие граждане России. Поэтому иногда мы вкладываем деньги будучи уверенными, что на 100% они не вернутся обратно, но нам приятно осознавать, что мы участвуем в этом деле", – подчеркнул он.