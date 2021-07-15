Подрядчик продолжает благоустройство общественного пространства.

Во Владимире из-за второго этапа реновации до сих пор . Ранее предполагалось, что его в конце июня, но на дворе уже середина июля, а работа ещё кипит.С 25 мая подрядчики приступили к второй стадии благоустройства общественного пространства. По периметру парка должна появиться велодорожка, строители обустраивают центральную аллею и входные группы, прокладывают водопровод, канализацию, ливнёвки, занимаются электроснабжением.В мэрии Владимира пояснили, что по соображениям безопасности открыть доступ в «Добросельский» до завершения стройки власти не могут. По графику благоустройство должно завершиться к 15 августа. Как минимум до этой даты он будет закрыт.Напомним, что на первом этапе за 74 млн рублей здесь провели коммуникации, сделали прогулочные аллеи, спортивные площадки и большой детский городок.