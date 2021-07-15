В рамках визита делегации Владимирской области в Татарстан подписано соглашение о сотрудничестве между «Муроммашзаводом» и знаменитым производителем грузовых автомобилей «КАМАЗ».

В рамках визита делегации Владимирской области в Татарстан подписано соглашение о сотрудничестве между «Муроммашзаводом» и знаменитым производителем грузовых автомобилей «КАМАЗ».Крупнейшая в России автомобильная корпорация входит в ТОП-20 мировых производителей тяжёлых грузовых автомобилей. Наш «Муроммашзавод» является давним партнёром концерна: он поставляет продукцию на сборочный конвейер ПАО «КАМАЗ» более 15 лет, ежегодно расширяя ассортимент выпускаемой продукции.На встрече 14 июля было подписано соглашение о сотрудничестве. Речь идёт о создании нового импортозамещающего производства интеллектуальных мехатронных исполнительных устройств для автомобильного и электромобильного транспорта на территории Муромского района с использованием научного, интеллектуального и опытно-конструкторского потенциала АО «ПО Муроммашзавод». Проект планируется осуществить в 2021-2030 годах, сообщает пресс-служба администрации Владимирской области.Также в рамках визита делегация изучила опыт создания особых экономических зон в Республике Татарстан - «Алабуга» и «Иннополис». Полученная информация будет использоваться для выстраивания работы новой экономической зоны «Доброград-1» во Владимирской области.