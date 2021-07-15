Благодаря сотрудничеству ЦАР с Россией в африканской стране удалось решить проблемы с безопасностью и вернуть мир. Такое заявление сделал экс-министр коммуникаций Центральноафриканской Республики Максим Анж Казаги.

Благодаря сотрудничеству ЦАР с Россией в африканской стране удалось решить проблемы с безопасностью и вернуть мир. Такое заявление сделал экс-министр коммуникаций Центральноафриканской Республики Максим Анж Казаги.Он считает, что укрепление отношений с Россией стало определяющим фактором для успехов ЦАР. Бывший член кабмина похвалил руководство страны во главе с Фостен-Арканжем Туадера за выбранный вектор политики, принесший положительный результат.При дипломатической поддержке РФ было заключено Хартумское соглашение, которое позволило стабилизировать обстановку до выборов 2020 года.«Незадолго до выборов бандиты начали блокировать дороги и мешать свободному передвижению, что плохо влияло на экономику. В преддверии голосования группировки объединились и решили устроить государственный переворот. Но, благодаря заключенным с Россией и Руандой соглашениям, мы смогли предотвратить его. И не только защититься, но и ликвидировать боевиков», — напомнил Казаги.По договоренностям с Москвой в Банги прибыли российские инструкторы. Россияне, которые в зарубежных СМИ нередко приписываются к «ЧВК Вагнера», проводят обучение для местных военных. Они готовят новобранцев и командиров армии для успешной борьбы с оставшимися в стране боевиками.«Сейчас ситуация намного лучше. Например, возобновлена уличная торговля. Города освобождены от боевиков при поддержке России и помощи Руанды. Теперь там люди восстанавливают экономическую деятельность. Ходят в поля, на рыбалку. Вновь функционирует торговый грузооборот со столицей», – рассказал Казаги.