ВТБ проанализировал цели для накоплений, которые указывают клиенты при открытии накопительного счета «Копилка». Всего на отпуск владельцы таких счетов планируют накопить 2,5 млрд рублей, в ..

ВТБ проанализировал цели для накоплений, которые указывают клиенты при открытии накопительного счета «Копилка». Всего на отпуск владельцы таких счетов планируют накопить 2,5 млрд рублей, в среднем рассчитывая потратить на семейный отдых 185 тыс. рублей.«Мы фиксируем тренд на повышение финансовой грамотности клиентов, которые предпочитают заранее откладывать средства на отдых и размещать их в сберегательные инструменты. С учетом изменяющейся эпидемиологической ситуации сегодня особенно актуальны продукты с возможностью гибкого управления финансами, которые позволяют использовать накопленные средства в подходящий момент и не терять доходность, - комментирует Мария Воронина, заместитель начальника управления «Сбережения» ВТБ. - Наш сервис позволяет клиентам рассчитать, сколько средств нужно откладывать ежемесячно, чтобы достичь поставленной цели накоплений. А для новых владельцев счета «Копилка» банк повысил ставку до 7% годовых с учетом подключения опции «Сбережения», чтобы процесс накоплений шел еще быстрее».Всего владельцы «Копилки», установившие в ВТБ Онлайн цель для накопления, планируют накопить более 42 млрд рублей в рамках всех доступных категорий и уже разместили на таких счетах свыше 1,3 млрд рублей.Больше всего денег клиенты намерены направить на покупку жилья или на первоначальный взнос по ипотеке – в среднем 1,2 млн рублей. Всего на приобретение недвижимости пользователи сервиса планируют накопить почти 15 млрд рублей, из которых свыше 300 млн рублей уже лежат на счетах.