Управлением ФСБ России по Владимирской области выявлена и задокументирована противоправная деятельность начальника Горьковской Муромской дистанции пути Горьковской дирекции (филиал ОАО «РЖД»), причастного к хищению денежных средств ОАО «РЖД» путем обмана в крупном размере, с использованием своего служебного положения.

Управлением ФСБ России по Владимирской области выявлена и задокументирована противоправная деятельность начальника Горьковской Муромской дистанции пути Горьковской дирекции (филиал ОАО «РЖД»), причастного к хищению денежных средств ОАО «РЖД» путем обмана в крупном размере, с использованием своего служебного положения.По версии следствия, в период с апреля 2018 по апрель 2021 года, по указанию фигуранта Муромской дистанцией пути были заключены фиктивные договора возмездного оказания услуг с физическими лицами из числа бывших работников указанной организации. Однако в действительности работы (услуги) по заключенным договорам не выполнялись, а полученные денежные средства передавались обвиняемому. Он используя свое служебное положение, мошенническим путем совершил хищение денежных средств, принадлежащих ОАО «РЖД, на сумму около 950 000 рублей, которыми он распорядился по своему усмотрению в личных целях, сообщила пресс-служба УФСБ по Владимирской о области.В июне 2021г. на основании переданных УФСБ России по Владимирской области материалов ОРД СО Владимирского ЛО МВД России на транспорте в отношении указанного должностного лица было возбуждено уголовное дело.Фото