На портале Активный гражданин началось голосование за название строящейся станции Большой кольцевой линии столичного метро. Москвичам предстоит выбрать из трех вариантов.

На портале "Активный гражданин" началось за название строящейся станции Большой кольцевой линии столичного метро. Москвичам предстоит выбрать из трех вариантов.Станция входит в восточный участок большого метрокольца. Она расположится в районе Нагатинский затон в 500 метрах от бывшей территории судостроительного завода.На выбор москвичей представлены три варианта: "Нагатинский Затон", "Корабельная" и "Речная". Они отражают особенности этого места.Первый вариант связан с районом расположения станции. Второй – с судостроительным заводом и находящейся неподалеку одноименной улицей. А третий напоминает о том, что это место с трех сторон окружено Москвой-рекой.Если ни один из представленных вариантов не нравится, участник проекта может высказать свое предложение или оставить последнее слово за специалистами.Открытие станции в Нагатинском Затоне запланировано на 2022 год. Ее запустят в составе участка "Нижегородская" – "Каширская".На "Активном гражданине" уже выбрали названия для пяти станций. Такие голосования остаются одними из самых популярных среди москвичей, отметил глава ГКУ "Новые технологии управления" Александр Пищелко.Решение о строительстве Большой кольцевой линии метро принял мэр Москвы Сергей Собянин в 2011 году. Первый участок открылся в 2018 году.На БКЛ будет 31 станция, длина нового пересадочного контура составит 70 километров. Благодаря большому метрокольцу пассажиры смогут экономить в поездке по 18-20 минут.