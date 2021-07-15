Ведомство предлагает заинтересованным министерствам подготовить соответствующие изменения в законодательные акты.

МВД России предлагает снизить стоимость полиса ОСАГО и понизить ставки транспортного налога для тех водителей, которые добровольно прошли техосмотр. Об этом сообщил глава ГИБДД России Михаил Черников."МВД России располагает возможным проработать меры стимулирования владельцев транспортных средств к добровольному прохождению техосмотра - такими мерами могли бы стать понижение ставки транспортного налога, а также снижение стоимости полиса ОСАГО", - сказал он на видео, опубликованном на сайте "МВД-Медиа". Черников также добавил, что МВД России предлагает заинтересованным министерствам и ведомствам подготовить соответствующие изменения в законодательные акты РФ, регулирующие вопросы технического осмотра транспортных средств.Глава Госавтоинспекции напомнил, что ведомство выступило с инициативой отменить обязательное прохождение технического осмотра для легковых автомобилей и мотоциклов, принадлежащих физическим лицам. Соответствующие предложения были направлены в правительство РФ."Мониторинг доступности для населения услуг по техническому осмотру транспортных средств, проведенный МВД России, показал неготовность действующей системы технического осмотра к реализации новых положений законодательства в данной сфере. В ряде российских регионов не выполняются нормативы минимальной обеспеченности населения пунктами технического осмотра, при этом тарифная политика регионов при формировании стоимости технического осмотра оказывает негативное влияние на ситуацию с развитием рынка данных услуг", - пояснил Черников. По его словам, эти факторы могли привести к трудностям для владельцев автомобилей при прохождении техосмотра.Вместе с тем в соответствии с правилами дорожного движения РФ владелец транспортного средства обязан исключить из эксплуатации технически неисправный автомобиль вне зависимости от факта прохождения технического осмотра. "Перед выездом водитель обязан проверить техническое состояние транспортного средства и в пути обеспечить его исправность", - подчеркнул глава ГИБДД. При этом международные обязательства России по допуску к эксплуатации транспортных средств предусмотрены Венской конвенцией о дорожном движении от 1968 года предписывают обязательное прохождение технического осмотра для автобусов и грузовых автомобилей разрешенной максимальной массы свыше 3,5 тонн, а также прицепов к ним.Президент России Владимир Путин 2 июля подписал закон, отменяющий необходимость проведения техосмотра машин для получения полиса ОСАГО. Закон вступит в силу 22 августа 2021 года.