На Большой Московской у Центра пропаганды ИЗО девушка от удара машины с московскими номерами была отброшена на несколько метров.

На Большой Московской у "Центра пропаганды ИЗО" девушка от удара машины с московскими номерами была отброшена на несколько метров."Ее увезла скорая. Состояние здоровья пока неизвестно...", сообщили очевидцы в паблике "Подслушано Владимир".Фото также появилось в паблике Его подписали так: "На том самом пешеходном переходе у центра ИЗО, на котором уже неоднократно сбивали людей. На том самом, где мэрия Владимира обещала сделать приподнятый переход, но так и не сделала. А по-хорошему, там надо просто поставить кнопочный светофор".Напомним, что здесь же - - Хаким Бакоев, студент ВЛГУ, уроженец Узбекистана, на высокой скорости сбил 30-летнюю Дарью Марян, она скончалась на месте. У женщины остались двое несовершеннолетних детей. Она стала только одной из жертв "проклятого перехода".Еще весной мэрия . Который отличается от обычного тем, что его площадка для пешеходов находится на 7 см выше уровня проезжей части. Главное достоинство таких переходов — резко повышающаяся безопасность пешеходов, поскольку автотранспорт, заезжая по мини-пандусам на такой переход, вынужден снижать скорость.