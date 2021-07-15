Восточный участок Большой кольцевой линии московского метро готов почти наполовину.

Восточный участок Большой кольцевой линии московского метро готов почти наполовину.Метро города Москвы по праву считается одним из самых современных и комфортных транспортных узлов во всем мире. Столичный метрострой, действительно, удивляет грандиозными масштабами и скоростями строительства.Большаякольцевая линия является самым амбициозным проектом за всю историюстоличного метростроения. Более того, БКЛ претендует на рекорд протяженности для кольцевой линииметро. Ее длина в скором времени может достигнуть 70 километров.Сейчас специалисты завершают земляные и продолжают монолитные работы на восточном участке БКЛ. Линия протяженностью 11,4 километра включает в себя четыре станции: “Кленовый бульвар”, “Нагатинский Затон”, “Печатники” и “Текстильщики”. Объект готов почти наполовину. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.Чиновник также отметил, что на участке ведутся работы по прокладке тоннелей. В них задействованы щиты диаметром шесть и десять метров. Кстати, один тоннель уже готов. Его от будущей станции "Кленовый бульвар" до демонтажной камеры возле "Каширской" проложил щит-гигант "Победа". Строительство второго тоннеля начнется в течение следующих нескольких недель. Бочкарев подчеркнул, что к концу текущего года специалисты должно возвести все четыре тоннеля."Тоннелепроходческий комплекс “Победа” диаметром 10 метров проложил двухпутный перегонный тоннель протяженностью 1453 метра от будущей станции “Кленовый бульвар” до демонтажной камеры, расположенной возле станции “Каширская”. Щит вел работу под землей на глубине от 10 до 27 метров", — уточнил заммэра.Генеральный директор АО "Мосинжпроект" Юрий Кравцов оценил готовность станции "Кленовый бульвар" на 46%. Он отметил, что на этом участке продолжается сооружение внутренних стен и перегородок, отделка платформы и бытовых помещений, а также монтаж системы вентиляции."Работы ведутся в зоне группы камер съездов и пункта технического обслуживания: здесь завершается устройство ограждающей конструкции методом “стена в грунте”, строители приступили к возведению монолитных конструкций", — подчеркнул Кравцов.Отметим, что монолитные работы проводятся и на оставшихся трех станциях восточного участка БКЛ. Также на станции "Текстильщики" ведутся архитектурно-отделочные работы и монтаж вентиляционной системы.