В условиях распространения COVID-19 и аномально жаркой погоды кратно возросла нагрузка на костромских медиков. Особенно сильно это отразилось на сотрудниках скорой помощи. Количество вызовов ..

В условиях распространения COVID-19 и аномально жаркой погоды кратно возросла нагрузка на костромских медиков. Особенно сильно это отразилось на сотрудниках скорой помощи. Количество вызовов выросло в разы, а число бригад наоборот, уменьшилось за счет тех, кто не выдержал темпа или ушел на заслуженный отдых.Как рассказала руководитель профсоюза костромской станции скорой помощи Ольга Романова, сейчас нагрузка на скорую сильно возросла, в таком режиме не каждый человек готов и может трудиться. Те, кто работает сейчас, это в основном «старые кадры» - кто привык и любит эту работу. Сама Ольга Александровна отработала на скорой уже 37 лет.По словам Ольги Романовой, зарплата и все предусмотренные законом выплаты на скорой выплачиваются регулярно. Профсоюз активно участвует в том, чтобы сотрудники в полном объеме получали все, что им полагается.«Зарплата сотрудников скорой помощи складывается из ряда выплат и зависит от выработанных часов. Работники скорой получают так называемые «колесные», стимулирующие выплаты, доплаты за категории, дополнительный процент от оклада за работу в ночное время или в праздничные дни, ковидные бригады также получают специальные выплаты», - рассказывает руководитель профсоюза.Профсоюз всегда готов оказать помощь и поддержку в решении любых вопросов.«Одной из сотрудниц мы помогли добиться назначения доплат. Разобрались с начислением сверхурочных, чтобы их рассчитывали правильно. Мы участвуем в обсуждении коллективного договора с администрацией станции, вносим в него изменения, чтобы улучшить условия труда, в первую очередь, выездного персонала», - делится Ольга Романова.Руководитель профсоюза считает, что сейчас особенно важно удержать людей и привлечь новых. Разработанные на уровне администрации Костромской области меры поддержки помогают. Но молодежь часто выбирает более «легкие» деньги и уходит со станции.«Молодежь выбирает более легкие места работы, где можно заработать столько же. Многие уезжают в Москву, где за ту же работу получают в разы больше. Молодежь нужно заинтересовать. Льготная ипотека, выделение жилья, подъемные средства. Это касается в основном врачей. Сегодня нужны меры именно для молодых фельдшеров», - говорит Ольга Романова.