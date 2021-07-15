Злоумышленница, находясь в гостях, воспользовалась удобным моментом, когда заявитель уснул, и тайно похитила различные дорогостоящие вещи известных брендов...

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Раменки г. Москвы задержали 25-летнюю неработающую женщину по подозрению в краже из квартиры.Предварительно установлено, что злоумышленница, находясь в гостях у 34-летнего потерпевшего на Ломоносовском проспекте, воспользовалась удобным моментом, когда заявитель уснул, и тайно похитила различные дорогостоящие вещи известных брендов. Материальный ущерб составил более 1,6 млн рублей.В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемую на Профсоюзной улице. Ей оказалась 25-летняя приезжая из ближнего зарубежья.По данному факту следствием ОМВД России по району Раменки г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.В настоящее время устанавливаются соучастники противоправного деяния, а также местонахождение похищенного имущества.Пресс-служба УВД по ЗАО(499) 233-91-93