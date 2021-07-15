Администрация Владимирской области уже начала пересматривать свои же жёсткие антиковидные требования. 14 июля было принято решение, что ограничения, связанные с короновирусом для

Администрация Владимирской области уже начала пересматривать свои же жёсткие антиковидные требования. 14 июля было принято решение, что ограничения, связанные с короновирусом для фитнес-центров, салонов красоты и парикмахерских, перенесены на 1 сентября. Местное отделение Партии «Единая Россия» города Владимира считает такое решение “победой здравого смысла”. В то же время секретарь отделения Николай Питиримов выразил озабоченность по