Злоумышленник, находясь в подземном паркинге одного из жилых комплексов, вскрыл хранилище и похитил два комплекта зимних шин...

Сотрудники службы участковых уполномоченных полиции ОМВД России по району Хамовники задержали мужчину, подозреваемого в хищении двух комплектов зимних шин от импортных внедорожников.Установлено, что злоумышленник, находясь в подземном паркинге одного из жилых комплексов, расположенном на Малой Пироговской улице, вскрыл хранилище и совершил хищение двух комплектов зимних шин на дисках от автомобилей «БМВ», принадлежащих 36-летнему жителю столицы. После чего с похищенным имуществом скрылся. Материальный ущерб составил около 500 тысяч рублей.В ходе проверочных мероприятий сотрудники полиции на улице Маршала Жукова задержали подозреваемого. Им оказался 37-летний москвич.Выяснилось, что задержанный работает администратором мойки, расположенной в зоне парковки жилого комплекса. Заехав на личном автомобиле в паркинг, он совершил противоправное деяние. Похищенные колеса злоумышленник сбыл, а вырученными деньгами распорядился по своему усмотрению.По данному факту следствием ОМВД России по району Хамовники возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-11-60