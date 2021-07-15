12 июля прошла встреча лидеров Украины и Германии, киевский политолог оценил переговоры Зеленского и Меркель как неудачные и заявил, что договориться на них ни о чем не удалось.

12 июля прошла встреча лидеров Украины и Германии, киевский политолог оценил переговоры Зеленского и Меркель как неудачные и заявил, что договориться на них ни о чем не удалось.Ангела Меркель, занимающая пост федерального канцлера Германии с 2005 года, уходит в отставку. Скорее всего 12 июля она провела последнюю официальную встречу с украинским президентом Владимиром Зеленским. Однако, результатами переговоров глав государств остались недовольны в Киеве. Политолог Тарас Березовец назвал их неудачными.Эксперт оценил результаты визита главы Незалежной в ФРГ. На своем ютуб-канале он подробно разобрал эту встречу, отметив, что договориться не удалось. Вину за неудачные переговоры аналитик возложил на Зеленского.Березовец подчеркнул, что Меркель относится к действующему президенту хуже, чем к его предшественнику Порошенко. "Главная причина заключается в том, что Ангела Меркель была раздражена окружением самого Зеленского и тем курсом, который он проводил", – отметил эксперт, сославшись на заявления немецкой прессы. Там якобы обвиняют соратников главы Незалежной в коррупции.Политолог напомнил о телефонном разговоре Владимира Зеленского с предыдущим президентом США Дональдом Трампом, в ходе которого украинский лидер раскритиковал главу ФРГ Ангелу Меркель. По его мнению, это тоже повлияло на негативное отношение немецкого канцлера.Эксперт подтвердил свою позиция о неудачных переговорах Зеленского и Меркель тем, что вместо решения вопросов о поставках оружия на Украину или санкций в отношении проекта "Северный поток-2", лидеру Незалежной пришлось обсуждать "формулу Штайнмайера", на чем настаивала канцлер Германии."Переговоры с Меркель крайне неудачные. Ни о чем принципиальном, что было в интересах Украины, Зеленский не договорился", – заключил Березовец.