От стиральных машин до самолетов изготавливают в Киржачском районе. Производства расширяются, модернизируются и приглашают новых работников. Первый заместитель губернатора Александр Ремига посетил две крупнейшие компании Киржача, обсудил их проблемы и пути развития.

От стиральных машин до самолетов изготавливают в Киржачском районе. Производства расширяются, модернизируются и приглашают новых работников. Первый заместитель губернатора Александр Ремига посетил две крупнейшие компании Киржача, обсудил их проблемы и пути развития.Компания Беко в пятерке лидеров по производству крупногабаритной техники для дома. Общая площадь производства в области - более пятисот тысяч квадратных метров - около 50-ти футбольных полей. Кстати, футболу тут посвящен отдельный холодильник. 20-ый год предприятие пережило без потерь. Выросли выручка, производительность и количество рабочих мест. В планах к 26 году инвестиция в 5 миллиардов и отказ от скважины в пользу дождевой воды. Начальная зарплата выпускника ВУЗа здесь - 47 с половиной тысяч, говорит директор. Но из-за отсутствия инфраструктуры и жилья молодежь не остается.Александр Ремига, первый замгубернатора Владимирской области:- Сейчас мы по Киржачу, по просьбе Росклимата, прорабатываем сценарий ремонта нескольких дорог и благоустройства территорий рядом с предприятием.//Они попросили в качестве определенного партнерства, чтобы администрация области и района обеспечили минимальную социнфраструктуру хотя бы на год-два, так что для вас эта опция тоже открыта, тем более с теми инвестициями и количеством рабочих мест, которые вы создаете.У компаний "Беко" и НПО Наука - схожие проблемы - отсутствие транспортной развязки, пешеходных зон, социнфраструктуры. Это предприятие выпускает системы и агрегаты для большинства отечественных самолетов, вертолетов и космических аппаратов. После недавнего переезда из Москвы вся производственная площадка теперь сформирована на территории филиала в Киржачском районе, создано более пятисот рабочих мест. Средняя зарплата по предприятию - 57 т.р.Владимир Гусев, директор «НПО Наука»:- Основные проблемы. Мы на сегодняшний день сталкиваемся с дефицитом кадров. Кадры, которые на сегодняшний день становятся вымирающими - это токари, фрезеровщики, рабочие специальности, в которых на сегодняшний день востребованность в промышленности есть, но обучение и подготовка данных кадров оставляют желать лучшего.Александр Ремига поручил департаменту регионального развития проработать первые планы по благоустройству улиц, дорог, скверов, парков, озеленения и пешеходных зон в Киржаче. Все это требует проектно-сметной документации. Тем важнее, чтобы каждое производство проявляло инициативу. И не забывало о главном - здоровье сотрудников.Любовь Истратова, Егор Герасимов