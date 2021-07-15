Комплекс градостроительной политики и строительства Москвы активно занимается ликвидацией долгостроев в городе.

Комплекс градостроительной политики и строительства Москвы активно занимается ликвидацией долгостроев в городе.Долгострои не только портят вид. Зачастую такие объекты небезопасны. Чтобы достроить или ликвидировать их, власти Москвы делают все возможное. Так город получает новые и необходимые объекты, а "депрессивные" сооружения исчезают с карты столицы.В 2021 году в Москве список долгостроев сократился на 24 пункта. Семь объектов были достроены и введены в эксплуатацию. Среди них – объекты инженерной инфраструктуры, физкультурно-оздоровительный комплекс в Коломенском проезде и жилые дома в Марушкино (Новомосковский административный округ).Еще 14 территорий были приведены в порядок, а недостроенные сооружения, которые там находились, – снесены. Освободившиеся площадки будут использовать для нужд города. Например, на месте фундамента паркинга на Северодвинской улице построят физкультурно-оздоровительный комплекс, который смогут посещать жители района.Комплекс градостроительной политики и строительства Москвы занимается ликвидацией долгостроев с 2011 года. Для этого была даже создана специальная оперативная группа. Благодаря этой работе перечень долгостроев сократился примерно на 600 пунктов.С прошлого года оперативную группу возглавляет заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев. Это регламентировано соответствующим распоряжением правительства Москвы.Напомним, ранее , что на месте двух долгостроев в Тимирязевском и Левобережном районах появятся общественно-деловые зоны. Там построят офисы, магазины, кафе, спортивные и досуговые центры.Долгострой в Тимирязевском районе забросили 17 лет назад, а в Левобережном – 11. Столичные власти хотят реорганизовать шесть территорий с такими постройками площадью свыше 7,7 гектара. Инвесторы готовы вложить в них свыше 21 миллиарда рублей.Власти Москвы обещают, что скоро горожане забудут такое слово, как долгострой. Такого термина в Градостроительном кодексе нет. Его используют как условное обозначение брошенных строительных объектов. В столице долгостроями считаются те сооружения, возведение которых прекратилось в 2008 году вследствие мирового финансового кризиса.