Сегодня в итоговом выпуске дня.

Сегодня в итоговом выпуске дня.Судьба дома Розановой.Дом художницы Розановой, который пахнет отнюдь не розами. Почему здание, в котором жила королева русского авангарда, превратилось в свинарник?Рабочая молодежь.Крупнейшие предприятия киржачского района столкнулись с кадровым дефицитом. Как заманить молодежь на заводы?Выпускной в РАНХиГС.И студенты подбросили в небо академические шапочки. Выпускной в Президентской академии.