Так где стоять памятнику Андрею Боголюбскому? Услышит ли комиссия по установке монумента общественников Владимира?

Так где стоять памятнику Андрею Боголюбскому? Услышит ли комиссия по установке монумента общественников Владимира?Напомним, они выступают против появления скульптуры великого князя в сквере на улице Мира - между Белым домом и новым зданием областного Арбитражного суда.Валерий Скорбилин, журналист, краевед, участник комиссии по выбору места для памятника Андрею Боголюбскому:- Пытаются политизировать фигуру князя, поставив его именно у Белого дома, дескать, он вот и символизирует нашу теперешнюю областную власть. Хорошо, что его ещё не предложили поставить вместо серпа и молота, тогда бы он символизировал городскую власть.По мнению краеведа Валерия Скорбилина, памятник Андрею Боголюбскому - существенный вклад в градостроительное пространство города. "Остаётся на века". А потому нельзя (цитата) "просто молчаливо "воткнуть" его без согласия городской общественности".Напомним, во Владимире к вопросу установки памятника Андрею Боголюбскому вернулись после паузы в долгих 9 лет. Площадку под будущий монумент определили по результатам виртуального опроса на сайте мэрии. Кроме площадки возле Белого дома, на голосование вынесли вариант на развязке Лыбедской магистрали. Краеведы же уверены, что лучшим вариантом "прописки" Боголюбского стал бы "холм российской государственности" - Спасский. Кстати, идеальной для памятника Боголюбскому эту площадку называет и авторитетный владимирский архитектор Людмила Зайцева, в прошлом руководитель отделения Союза Архитекторов СССР.Людмила Зайцева, архитектор, бывший председатель Владимирского отделения Союза архитекторов СССР:- Самый хороший вариант - там, где вишня. Отличная связь и видимость этого места. От остановки, в том числе, Золотых ворот. Из всех предложенных, это, по-моему, лучший вариант.