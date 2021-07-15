Владимирские пенсионеры перешли в онлайн. Они осваивают интернет, устанавливают приложения на смартфонах и даже делают скриншоты. Этому пожилые люди учатся с помощью регионального

Владимирские пенсионеры перешли в онлайн. Они осваивают интернет, устанавливают приложения на смартфонах и даже делают скриншоты. Этому пожилые люди учатся с помощью регионального отделения Союза пенсионеров России. После обучения они могут поучаствовать в чемпионате по компьютерному многоборью среди пенсионеров. В этом году на всероссийские соревнования от Владимирской области отобрали команду из четырех человек. Ее капитан