Твой ход! Пешеход. Во Владимире стартовал региональный этап новой всероссийской кампании о правилах безопасности дорожного движения. Несмотря на то, что за последние 10 лет количество ДТП с участием пешеходов сократилось почти на половину, тенденция остается огромной. Только во Владимирской области запрошлый год зарегистрировано почти 2 тысячи аварий с пострадавшими.

"Твой ход! Пешеход". Во Владимире стартовал региональный этап новой всероссийской кампании о правилах безопасности дорожного движения. Несмотря на то, что за последние 10 лет количество ДТП с участием пешеходов сократилось почти на половину, тенденция остается огромной. Только во Владимирской области запрошлый год зарегистрировано почти 2 тысячи аварий с пострадавшими.Елена Беллис, PR-представитель экспертного центра «Движение без опасности»:- Среди пешеходов очень много мифов о собственной безопасности, которые, в том числе, призвана разрушить кампания "Твой ход! Пешеход". Прежде всего, многие думают, что "со мной этого не случится. Я-то уж точно знаю, как надо переходить дорогу". При этом человек может ни разу не открыть правила дорожного движения и не узнать, что на самом деле он совершает ошибку.Основная идея кампании - просветительство. Ее участники намерены напоминать о правилах безопасности всем участникам движения: и водителям, и пешеходам. Особое внимание - детям. Планируется изменить и дорожную инфраструктуру. На опасных участках появятся искусственные неровности, увеличится освещенность. Фишкой проекта организаторы называют установку специальных тренажеров в парках и скверах, они должны научить правильно переходить дорогу. А на АЗС водителям предложат сыграть в "Бинго": ответил на вопрос правильно - получил приз. Реализация проекта начнется уже на следующей неделе.