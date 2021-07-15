Приговор в законную силу пока не вступил.
Бывшая сотрудница УФМС из Александрова получила условный срок за взятки. Женщина оформляла документы для мигрантов, а за ускорение «услуг» брала по 10 тысяч рублей.
Следствием доказано три факта получения мзды.
В результате кроме двух лет условно, она оштрафована почти на 400 тысяч рублей.
«Подсудимая на 2,5 года лишена права занимать должности во власти и органах внутренних дел. Также с неё взысканы незаконно полученные доходы», - рассказали в прокуратуре Владимирской области.
Приговор в законную силу пока не вступил.