Приговор в законную силу пока не вступил.

Бывшая сотрудница УФМС из Александрова получила условный срок за взятки. Женщина оформляла документы для мигрантов, а за ускорение «услуг» брала по 10 тысяч рублей.Следствием доказано три факта получения мзды.В результате кроме двух лет условно, она оштрафована почти на 400 тысяч рублей.«Подсудимая на 2,5 года лишена права занимать должности во власти и органах внутренних дел. Также с неё взысканы незаконно полученные доходы», - рассказали в прокуратуре Владимирской области.Приговор в законную силу пока не вступил.