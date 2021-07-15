Листовки, содержащие правила по сохранению своего имущества, стражи порядка вручили гражданам и разместили на информационных стендах в подъездах домов

Сотрудники полиции межмуниципального отдела МВД России «Гусь-Хрустальный» в целях профилактики краж велосипедов провели беседы с владельцами двухколесных транспортных средств.Листовки, содержащие правила по сохранению своего имущества, стражи порядка вручили гражданам и разместили на информационных стендах в подъездах домов.Сотрудники полиции обратились к гражданам с просьбой бережно и внимательно относиться к сохранности своего имущества. Жителей проинформировали о соблюдении мер сохранности двухколесных транспортных средств, о необходимости пристегивать велосипед специальным защитным замком даже на время кратковременного отсутствия.Кроме этого, полицейские обратили внимание родителей на необходимость проведения разъяснительных бесед с детьми о сохранности средств передвижения.