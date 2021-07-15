Фигурант проник в дом через проем в стене дровника.

Следственным отделом МО МВД России «Гусь-Хрустальный» возбуждено уголовное дело в отношении 65-летнего местного жителя, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище).Установлено, что в мае текущего года подозреваемый, пользуясь отсутствием хозяев, через проем в стене дровника проник в дачный дом, похитил оттуда строительный и садовый инвентарь, продукты питания, посел чего с похищенным скрылся.Владелец дачного дома, обнаружив пропажу имущества, обратился в полицию. Сумма ущерба, причиненного собственнику, составила около 11 000 рублей.Фигурант был задержан сотрудниками полиции при проведении оперативных мероприятий на территории Гусь-Хрустального района. В содеянном он сознался. Похищенное имущество мужчина реализовал, а вырученные деньги потратил.В настоящее время расследование уголовного дела продолжается. Сотрудниками полиции проводится проверка на причастность фигуранта к иным имущественным преступлениям.