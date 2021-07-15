Поддержка рядом. В г. Кольчугино открыли дополнительный пункт вакцинации от ковида, способный принять 50 человек в день. Об этом просили сами жители города из-за больших очередей в ЦРБ. Продолжит Александр Сыпченко.

Поддержка рядом. В г. Кольчугино открыли дополнительный пункт вакцинации от ковида, способный принять 50 человек в день. Об этом просили сами жители города из-за больших очередей в ЦРБ. Продолжит Александр Сыпченко.В этом пункте вакцинации очередей практически не бывает. Прививка занимает секунды. За день здесь принимают более 50 человек. Получить заветный укол может любой желающий.Наталья Архипова, жительница г. Кольчугино:- Как обычный укол также как и от гриппа делаем постоянно, а вакцинироваться все равно надо. Это полезно, сейчас сводки послушаешь, страшно.Медицинские кабинеты соответствуют всем требованиям безопасности. Вакцина Гам-Ковид-Вак хранится в специальной медкамере. О дополнительном пункте вакцинации жители микрорайона просили давно.Владимир Сорокин, ио главного врача Кольчугинской ЦРБ:- Те точки, которые у нас были открыты, которые покрывали потребности населения Кольчугинского района на предыдущем этапе, уже перестали справляться со своей задачей стали возникать очереди.Вакцина двухкомпонентная, ее вводят внутримышечно с интервалом в 3 недели. Повторный укол пациент должен пройти здесь же. По мнению Сергея Лапина, секретаря Кольчугинского местного отделения партии "Единая Россия" этот пункт, в условиях пандемии - жизненная необходимостьСергей Лапин, секретарь Кольчугинского местного отделения партии "Единая Россия":- Медики, огромное им за это спасибо предоставили персонал. Для того чтобы в последствии они осуществляли сами прививки и теперь жители данного микрорайона могут пользоваться прививками на своем микрорайоне не уходя далеко от дома.Коллективный иммунитет - это не только количество вакцинированных . Но и взаимопомощь, говорит Сергей Лапин. Важно, чтобы люди знали - поддержка рядом.Александр Сыпченко, Александр Чунаев Вести Владимир