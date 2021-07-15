"Сотрудники ОЭБиПК УВД по САО ГУ МВД России по г. Москве пресекли деятельность предполагаемой изготовительницы поддельных документов", - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«Сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УВД по САО ГУ МВД России по г. Москве пресекли деятельность предполагаемой изготовительницы поддельных документов.Личность жительницы столицы, которая торговала фальшивыми справками, оперативники установили после проверочной закупки. Справка о медицинском отводе от вакцинации была заказана в Интернете без сдачи анализов и проведения осмотра врачом. У женщины-курьера полицейские обнаружили конверты с другими медицинскими документами, которые она в этот день также намеревалась передать клиентам. Согласно заключению экспертизы, все изъятые документы являются поддельными.По словам курьера, она уже три месяца забирает конверты для доставки у одной и той же женщины, установив личность которой сотрудники полиции провели обыск по месту ее жительства. В квартире были обнаружены печати, штампы, образцы оттисков печатей государственных медицинских учреждений г. Москвы, печати многофункциональных центров и бланки медицинских справок. По предварительным данным, с использованием специального принтера жительница столицы самостоятельно изготавливала различные документы, после чего их продавали всем желающим через сеть Интернет и популярный мессенджер.Сотрудниками отдела дознания УВД по САО ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных статьей 327 УК РФ.Подозреваемая задержана, проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех эпизодов подделки, изготовления и оборота поддельных документов», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.Скачать комментарий официального представителя МВД России Ирины ВолкСкачать видеоКомментарий официального представителя МВД России Ирины Волк