В Москве к концу 2024 года планируют открыть музей с экспозицией, посвященной 500-летию основания Новодевичьего монастыря.

Москве к концу 2024 года планируют открыть музей с экспозицией, посвященной 500-летию основания Новодевичьего монастыря.Москва – один из главных туристических центров во всем мире. Российская столица привлекает гостей, в том числе, благодаря огромному количеству самых разнообразных музеев. Московский музейный фонд, действительно, впечатляет – в городе их более 450.Столичные музеи всегда пользовались особой популярностью. Лишь в 2018 году, когда мир был свободен от пандемии коронавируса и властям не приходилось устанавливать ограничения, посещаемость музеев Москвы достигла рекорднойцифры в 23 миллиона человек. Но даже сейчас, в непростое ковидное время, городские власти готовят грандиозные планы по созданиюновых музейных площадок.Так, к концу 2024 года в Москве планируют открыть музей с исторической экспозицией, посвященной 500-летию основания Новодевичьего монастыря, который, безусловно, является уникальным памятником мировой культуры и настоящим украшением российской столицы.В пресс-службе Единого заказчика в сфере строительства уточнили, что новый культурный объект может стать прототипом будущего музея истории русского православия, ведь подобного в Москве еще нет. Так или иначе, новая площадка будет использоваться для различных проектов: церковных, археологических, историко-культурных иискусствоведческих.Отметим, что музейный комплекс будут строить за счет федерального бюджета по государственной программе "Развитие культуры". Правительство России уже выделило Единому заказчику 350 млн. рублей из своего резервного фонда на проектирование и строительство объекта "Регенерация территории с созданием экспозиционно-выставочного музейного центра – структурного подразделения Государственного исторического музея".Музейобщей площадью 10,7 тысяч квадратных метров расположится в Лужнецком проезде Москвы,около Новодевичьего монастыря. Проект предполагает строительство четырехэтажного комплекса со стоянкой для посетителей итуристических автобусов. Примечательно, что музей, несмотря на историческое содержание экспозиции, будет очень современным. Его планируется оснастить по последнему слову техники. Кроме того, в музее будет предусмотрена возможность проведения научных конференций и семинаров.