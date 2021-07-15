Если вина фигуранта будет доказана, то ему грозит до шести лет колонии.

В Муроме начальника филиала ОАО «РЖД» обвиняют в хищении 950 тысяч рублей.Как сообщает УФСБ России по Владимирской области, ведомством выявлена противозаконная деятельность руководителя Горьковской Муромской дистанции пути Горьковской дирекции, который причастен к хищению денег с использованием служебного положения.«С апреля 2018 года по апрель 2021 года по указанию подозреваемого организация заключала фиктивные договора с бывшими сотрудниками железной дороги. Работа не выполнялась, а средства уходили в карман к подследственному», - уверены силовики.В компании ущерб оценили в 950 тысяч рублей рублей.Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Если вина фигуранта будет доказана, то ему грозит до шести лет колонии.