Строительство комплекса по переработке мусора может негативно сказаться на жизни 300 тысяч человек.

В Петушинском районе ради комплекса по переработке мусора вблизи деревни Бабанино планируют вырубить 85 гектаров леса. Об этом сообщили местные депутаты.Жители обеспокоены планами «Хартии». В 2021 году она построит мусоросортировочную станцию мощностью до 40 тысяч тонн отходов в год. В будущем планируется возведение комплекса по переработке отходов.Центр по переработке и утилизации ТКО располагается вблизи четырёх притоков Клязьмы: Торца, Мулиги, Ундолки, Силунихи, вода из которых используется для полива садовых участков. Леса ,предполагаемые к вырубке, имеют водоохранную, защитную, санитарно-гигиеническую и оздоровительную функции.«Полигон ТБО находится рядом с местом выхода к поверхности водоносного слоя Клязьминско-ассельского водного горизонта, питающего колодцы и родники Петушинского и Собинского районов, а также областного центра. Ядовитые вещества уже попадают в колодезную и родниковую воду», – пишет глава Петушинского района Елена Володина.По её мнению, строительство комплекса по переработке мусора может негативно сказаться на жизни 300 тысяч человек.Петушинские власти направили свои опасения главе региона с просьбой не допустить роста социальной напряжённости.