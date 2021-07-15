Фигурант угнал автомобиль, который был припаркован на стоянке у автосервиса.

11 июля текущего года в дежурную часть ОМВД России по Петушинскому району с сообщением о пропаже автомобиля обратился житель города Петушки. Потерпевший пояснил, что оставил «Лада Ларгус» на стоянке около одного из автосервисов, а через некоторое время обнаружил пропажу транспортного средства.В рамках оперативно-розыскных мероприятий полицейские опросили возможных очевидцев произошедшего, а также изучили записи с камер видеонаблюдения. В результате личность злоумышленника была установлена.Полицейские задержали подозреваемого в угоне по месту жительства. У его дома был обнаружен автомобиль заявителя.Мужчина, 50-летний житель одной из районных деревень, сознался в содеянном. Свои противоправные действия о объяснил желанием покататься по городу.Отделом дознания ОМВД России по Петушинскому району в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.166 УК РФ (неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения).Санкции данной статьи предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписке о невыезде.Похищенное транспортное средство изъято и возвращено законному владельцу.