В Ярославской области в селе Андроники организовано настоящее беличье царство. Для белок-телеуток (таков вид грызунов) обустроен просторный вольер, зайти в который и покормить лесных красавиц может любой. Передаю слово нашим ярославским коллегам.

В Ярославской области в селе Андроники организовано настоящее беличье царство. Для белок-телеуток (таков вид грызунов) обустроен просторный вольер, зайти в который и покормить лесных красавиц может любой. Передаю слово нашим ярославским коллегам.- Вот шишка не до конца, а вот эту всю доели.Мало кто видел шишки в таком виде, но здесь их целое множество. Местные жители знают: это дело лап и зубов вот таких очаровашек. И это не просто белочка, а кавказская телеутка. В Андрониках они появились несколько лет назад, и, судя по всему, уж очень им понравилась жизнь в Ярославской области.Эвелина Есенгбе:- Рацион у этих красавиц достаточно разнообразный. Кормят их одуванчиками, травой и, конечно, орехами. Держи… Нет, не возьмешь?Немного подумав и убедившись, что опасности нет, берет. Фундук у белок в почете. Дальше идут грецкие орехи и, как ни странно, - морковка и дубовые ветки. Ухаживают за белками как на лучших курортах мира - “Все включено”. Питание разнообразное, вольер просторный, в любви и заботе купают. Иногда приводят гостей, к ним белки привыкли. Немного нервничают при знакомстве, а потом даже не замечают.Кстати, желающих познакомиться – немало.Алена Рыжова:- Да, кстати, к нам приезжают даже специально. Из Ярославля приезжали женщины с детьми и бабушки. Останавливаются. Они, видимо, от кого-то уж слышали, что здесь есть и можно подойти. Подходят, смотрят, кого-то даже запускаем вместе с собой. Одних мы, конечно, никого туда не пустим, а с нами заходят. И маленькие, и взрослые.Многие жалеют только, что из вольера белок не выпустить, по деревьям они здесь не бегают. Дело в том, что на улицах главные – кошки, а подружиться c ними не получилось. Но зато домики с каждым годом только увеличиваются. Когда-то было 10, сейчас уже 30. А дальше, как говорится, только больше.