В регионе наплыв нелегальных арбузов и дынь. Ими торгуют прямо с грузовиков на обочинах дорог.

В регионе наплыв нелегальных арбузов и дынь. Ими торгуют прямо с грузовиков на обочинах дорог.При этом, как правило, у продавцов с юга России или стран ближнего Зарубежья нет никаких сопроводительных документов на свою продукцию, отсутствует медосвидетельствование. Сотрудники Россельхознадзора штрафуют их за несоблюдение карантинных фитосанитарных требований, но мизерные штрафы остановить нелегальную торговлю не могут.Елена Наумова, госинспектор Управления Россельхознадзора по Владимирской, Костромской и Ивановской областям:- Если продукция завезена без документов, в этом случае подразумевается административная ответственность в соответствии со статьей 10-1,10-2,10-3 КОАП и предусматривается для юридических лиц штраф от 5 до 10 тысяч рублей для должностных лиц и индивидуальных предпринимателей - от 500 до 1000 рублей.Кроме того, такие продавцы должны штрафоваться и просто по факту торговли в неположенном месте, но это уже задача полиции.Сотрудники администрации города Владимира проводят ежедневные рейды по мониторингу и ликвидации точек уличной незаконной торговли.Главная цель подобных мероприятий — предотвратить риски для жизни и здоровья владимирцев. Ведь нелегальные торговцы, продающие на улицах города, в частности, плодо-овощную продукцию, не имеют документов на товар. Качество и безопасность продаваемых ими продуктов никем не проверяется и ничем не подтверждено, сведений о производителе и поставщике товара не имеется.Реализуемые продукты, как правило, хранятся без соблюдения элементарных санитарных правил, а после торгового дня на дорогах итротуарах остаются мусор, пищевые и бытовые отходы.В региональном управлении Роспотребнадзора рекомендуют жителям региона не доверять таким торговым точкам и покупать арбузы в магазинах или на рынках.Марина Колтунова, пресс-секретарь управления Роспотребнадзора по Владимирской области:- К местам несанкционированной торговли относятся остановки транспорта, вокзалы, территории прилегающие к магазинам, к рынкам, территории дворов и так далее. Данный вид торговли запрещен, однако каждый год мы выявляем факты реализации данной продукции, и граждане на свой страх и риск до сих пор приобретают эту продукцию.Люди, желающие торговать на улицах Владимира, должны быть зарегистрированы как юридическое лицо или ИП, иметь договор арендыземельного участка, сертификаты безопасности на реализуемую продукцию, паспорта весов. За незаконную уличную торговлю предусмотрены штрафы. Для физических лиц они составляют от 500 до 2 тысяч рублей.Фото автора :