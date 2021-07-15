Выступление молодежной российской сборной областные чиновники назвали “блестящим”. Первенство Европы по боксу среди юношей и девушек 15-16-ти лет проходило с 1 по 11 июля в Тбилиси. В

Выступление молодежной российской сборной областные чиновники назвали “блестящим”. Первенство Европы по боксу среди юношей и девушек 15-16-ти лет проходило с 1 по 11 июля в Тбилиси. В общекомандном зачете Россия заняла первое место первое место, завоевав 18 золотых медалей, 1 серебряную и 3 бронзовых. Высшую награду первенства принесла владимирская спортсменка. Воспитанница спортшколы олимпийского резерва по