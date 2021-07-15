Ровно 46 лет назад, 15 июля 1975 года состоялся первый совместный орбитальный полет кораблей Союз и Аполлон, так же известный как рукопожатие в космосе.

Ровно 46 лет назад, 15 июля 1975 года состоялся первый совместный орбитальный полет кораблей "Союз" и "Аполлон", так же известный как "рукопожатие в космосе".Главные цели объединения: испытание элементов совместной системы сближения на орбите, испытание стыкового агрегата, накопление опыта совместной работы космических кораблей СССР и США. Объединенный полет длился почти 44 часа. В американском экипаже было три космонавта, в нашем - два: Алексей Леонов и Валерий Кубасов. Это был их второй полет в космос.В начале июля был Международный день астероида. Гостями нашей радийной студии стали астрофотографы и астрономы-любители Антон Андрианов и Юлий Гурэу. О красоте космоса, звездах и планетах и о том, как увидеть их своими глазами, узнаем из фрагмента интервью Анастасии Коловой.