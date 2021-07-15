14 июля состоялся матч 1/256 финала Бетсити Кубка России по футболу сезона 2021 - 2022 годов между «Торпедо» (Владимир) и ФК «Муром».

14 июля состоялся матч 1/256 финала Бетсити Кубка России по футболу сезона 2021 - 2022 годов между «Торпедо» (Владимир) и ФК «Муром».Точные удары Ильи Жарова - по одному в каждом тайме - принесли владимирскому "Торпедо" победу со счётом 2:0 над коллективом из Мурома, сообщили в футбольном клубе.Следующим соперником черно-белых станет "Родина" (Москва). Встреча пройдёт на поле соперника 28/29 июля.