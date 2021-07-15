Регионы поставят по ранжиру. На этот раз рейтингование пойдет по степени вовлеченности субъектов Федерации в нацпроект "Туризм и индустрия гостеприимства". Критерии отбора представят ..

Регионы поставят по ранжиру. На этот раз рейтингование пойдет по степени вовлеченности субъектов Федерации в нацпроект "Туризм и индустрия гостеприимства". Критерии отбора представят уже в начале августа. На что может рассчитывать Владимирская область?Как рассказал заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко, с этого года инвесторы смогут получать льготные кредиты на 15 лет по ставке 3-5% годовых на строительство и реконструкцию отелей. До 2024 года из федерального бюджета в регионы по этой статье расходов уйдет около 19 млрд рублей. «Только в 2021 году мы рассчитываем за счет такой поддержки обеспечить портфель инвестпроектов на общую сумму до 20 миллиардов рублей», - сказал вице-премьер.Кроме того, осенью в рамках нацпроекта пройдет грантовый конкурс на поддержку малого и среднего бизнеса с возможностью начать реализацию своих предложений уже с 2022 года. На эти цели предусмотрено 2 млрд рублей.Поддержка государства, как мы видим, есть, а грядущий рейтинг вовлеченности в нацпроект еще и добавляет в этот механизм прозрачности.К июлю 2021 года Владимирская область еще не вошла в нацпроект «Туризм и индустрия гостеприимства» - идёт разработка. Но в рамках госпрограммы «Развитие туризма во Владимирской области» из областной казны в этом году выделили порядка 65 млн рублей на поддержку туротрасли.- Как и любой рейтинг, рейтинг туристический призван стимулировать. В данном случае побуждать регионы на использование ресурсов нацпроекта, - рассуждает мэр Суздаля Сергей Сахаров. – Безусловно, хотелось бы, чтобы деньги, которые выделяет федеральный центр на поддержку туротрасли, не прошли мимо Суздаля. Будет абсолютно справедливо, если Суздаль и в целом Владимирская область (по определению места – исторические, туристические) окажутся на достойном месте в рейтинге. Сейчас в Суздале 3700 мест для размещения туристов. В пик сезона или когда проводятся интересные мероприятия, этого не хватает, а в будни и в «низкий сезон» гостиницы почти пустуют. Эпидобстановка также вносит свои коррективы. Высокое место в туристическом рейтинге сулит регионам миллионную поддержку из центра. Для наших предпринимателей это бы стало возможностью преодолеть финансовые трудности, вызванные в том числе и пандемией.По мнению президента Международной академии развития туриндустрии (МАРТ) Игоря Каверзина, успех нацпроекта зависит от «трех китов»: регионального турпродукта, эффективной системы управления, развития инфраструктуры, а уже от этого - и место в рейтинге.- У 33-го региона есть все шансы показать себя достойно в рейтинге по вовлеченности в туристический нацпроект, но только при повышении системности работы с отраслью, - считает Игорь Каверзин. - Бизнес, осознавая турпотенциал, подаренный нам предками и выгодным географическим положением, готов вкладываться и реализовывать новые проекты. Но предпринимателям необходима качественная консалтинговая поддержка на всех уровнях: от разработки инвестпроектов, до подготовки персонала и реализации программ продвижения.