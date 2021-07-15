Вчера около десяти часов вечера в районе гипермаркета Лента был сбит человек.

Вчера около десяти часов вечера в районе гипермаркета "Лента" был сбит человек.Как пишут очевидцы, пожилая женщина в темное время суток переходила дорогу в неустановленном месте напротив авторынка. Пешеходного перехода там давно уже нет и, соответственно, освещения тоже.По предварительной информации управления ГИБДД по Владимирской области, водитель автомобиля «Субару Форестер» допустил наезд на 79-летнюю женщину — она пыталась перейти проезжую часть дороги. После удара пешехода откинуло на левую полосу, где ее переехала «ГАЗель» под управлением 31-летнего водителя.Фото: vk.com/overhearauto33