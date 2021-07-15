Новая авария на переходе в центре Владимира у Центра ИЗО. Днем 15 июля автомобиль Мерседес сбил 20-летнюю девушку. От удара пешехода отбросило на несколько метров от перехода. Впрочем, девушке

Новая авария на переходе в центре Владимира у Центра ИЗО. Днем 15 июля автомобиль Мерседес сбил 20-летнюю девушку. От удара пешехода отбросило на несколько метров от перехода. Впрочем, девушке повезло – она отделалась легкими травмами, ее отправили лечиться амбулаторно. Владимир Кузьмин, сотрудник пресс-службы УМВД области По предварительной информации, водитель автомобиля Мерседес 61-го года рождения допустил