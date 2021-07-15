С начала года на уличных «предпринимателей» составлено 66 протоколов.

Чиновники мэрии Владимира ежедневно проводят рейды по улицам города с целью выявления незаконной торговли. Цель мероприятий – снизить риски для жизни и здоровья горожан, которые могут приобрести у таких продавцов опасную продукцию.Так, 14 июля вместе с полицией сотрудники горадминистрации прошли по Верхней Дуброве.«У дома №31 была выявлена нелегальная торговая точка. За прилавком стояла девушка, которая продавала черешню, клубнику, малину и огурцы. Разрешения на торговлю не оказалось. Продавщица пояснила, что «стоит возле ящиков просто так». Документов, удостоверяющих личность при себе у неё не оказалось. В результате девушку отправили в отделение УМВД для установления личности», - пояснили в пресс-службе администрации Владимира.По закону, для организации уличной торговли необходимо оформить ИП или юрлицо, арендовать земельный участок, иметь сертификаты безопасности на товар, а также паспорта весов.Штрафы за незаконную торговлю для граждан составляют от 500 до 2 тысяч рублей. С начала года на «предпринимателей» составлено 66 протоколов.