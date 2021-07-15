Единственный круглосуточный хирургический стационар во Владимире, Клиника медицинских экспертиз, проводит все виды операций в режиме полного цикла - от диагностики до реабилитации. Подробности в нашем репортаже.

Единственный круглосуточный хирургический стационар во Владимире, Клиника медицинских экспертиз, проводит все виды операций в режиме полного цикла - от диагностики до реабилитации. Подробности в нашем репортаже.Операция - это не страшно, утверждают врачи Клиники медицинских экспертиз. Нужно лишь убедиться в профессионализме врача, получить исчерпывающую информацию об операции и настроиться на выздоровление. Здесь проводятся все виды хирургических лечений, которым предшествует полное обследование.Василий Карпиков, заведующий рентгенологическим кабинетом:- В нашем отделении находится рентгенологическое оборудование, 64-срезовый мультиспиральный томограф Philips с малодозовой нагрузкой, также у нас есть маммограф с функцией томосинтеза практически единственный в области и ренгенологический аппарат Philips для базовых исследований.От диагностики и лечения к послеоперационной реабилитации. Клиника обещает комфорт на всех этапах даже в жару.Максим Кудыкин, главврач, кандидат медицинских наук, профессор:- В центре Владимира единственное негосударственное лечебное учреждение обладающее полноценной реанимацией - это Клиника медицински экспертиз. И мы этим фактом очень гордимся.Татьяна Шаптала, руководитель клинико-диагностической лаборатории:- Большое самое преимущество - это собственная лаборатория. Потому что есть: "а" - скоростной режим, "б" - качество, "в"- не нарушаем преданалитический этап.//Мы работаем - все в одном здании.//Вы приходите, сдаете анализы и через час максимально, а некоторые анализы вы получаете и через полчаса.Стационар проводит операции и бесплатно по полису ОМС. Получить консультацию можно на Большой Московской, 79.Любовь Истратова, Андрей Синягин. Вести Владимир.